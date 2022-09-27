VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
"Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselteceğiz"
PARLATİNO Türk Delegasyonu Başkanı Şahin, Arjantin'deki temaslarını değerlendirdi
Ardahan'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı
Frenkie de Jong benzetmesi! Emre Belözoğlu: İdmana çıktı 'çok büyük transfer yaptık' dedim
BM: Satış ve tüketim aşamasındaki gıdaların yüzde 17'si ziyan oluyor
Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da "Türk rüzgarı"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü
"Geri dönüşüm oranımız şu an yüzde 13'ten 27'ye çıktı"
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu
Türkiye'ye skandal tehdit
Veli Ağbaba polisimizi şehit eden sözde 'gazeteci' teröristi böyle savunmuş!
Şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin 20. şehir hastanesi yarın açılıyor
Rus lider Putin yine Batı'yı suçladı
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı
27 Eylül 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 18:30:00

Köy okuluna renk kattılar

ABONE OL

Bitlis'in Bölükyazı Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeni Zeynep Aydin, okulu güzelleştirerek öğrenciler için daha eğlenceli hale getirmek istedi.

Bitlis'in Bölükyazı Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeni Zeynep Aydin, okulu güzelleştirerek öğrenciler için daha eğlenceli hale getirmek istedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen arkadaşlarıyla birlikte temin ettikleri boyalarla okulun iç duvarlarının yanı sıra dış cephesini de gökkuşağı gibi renklendirdi.

Boyalarla bahçeye oyun alanları çizen öğretmenler, çevre düzenlenmesi kapsamında da fidan dikti, eski tekerlekleri boyayıp içine çiçekler ekti. Boş bir bölümü kütüphaneye dönüştürerek okulu daha nitelikli hale getiren öğretmenler, bu çalışmalarla öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemelerini ve oyunlar oynamalarını sağladı.

Aydin, okulu öğrenciler için daha cazip hale getirmek istediğini söyledi. Bu amaçla okulu renklendirmeye karar verdiğini anlatan Aydin, şöyle konuştu: "Şubat ayında geldiğimde çok fazla kar vardı. O zamanki koşullardan dolayı bir şey yapamadık fakat hava koşulları iyileştikten sonra okulu boyamaya karar verdik. Öğretmen arkadaşlar da yardımcı oldu. Boya ve fırçalarımızı alıp okulumuzu renklendirmeye başladık. Sadece okulun iç duvarları ve dış cephesini değil, bahçesini de boyadık ve devam ediyoruz. Çocuklarımız için oyun alanı ve sıraya girebilecekleri yerleri çizdik. Bahçeye fidan diktik, eski tekerlekleri boyayarak içlerine çiçek ektik."

Okulda tam gün eğitim verildiğini belirten Aydin, "Çocuklar evden daha çok okulda bulunuyor. Onlara örnek olmaya çalıyoruz. Onların bir şeyler başarmanın duygusunu tatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burası onlar için sadece okul değil, aynı zamanda bir ev ortamı. Bu nedenle okulu önemsiyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiğince onların minicik kalplerine dokunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların okuldaki bu çalışmalardan mutluluk duyduğunu ifade eden Aydin, "Öğrenciler her gördükleri yerde koşarak öğretmenlerine sarılıyor. Ev ortamını, anne sıcaklığını hissediyorlar. Bu şekilde okulumuzda farlılıklar oluştu. Farkındalık yaratmaya devam ediyoruz." dedi.

Etiketler : Köy okuluna renk kattılar Bitlis Zeynep Aydin
İkinci kez baba oldu

İkinci kez baba oldu
Şarkıcılık kolay değil

Şarkıcılık kolay değil
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek
Seul'dan ödülle döndü

Seul'dan ödülle döndü
Veteriner Irmak

Veteriner Irmak
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
Gösterişli buluşma

Gösterişli buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes