02 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00
Köy meydanında kabak kemane dersi
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Çelik, Burdur'daki köyünde geleneksel Yörük çalgısı kabak kemaneyi unutturmamak için mücadele ediyor.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Çelik, Burdur'daki köyünde geleneksel Yörük çalgısı kabak kemaneyi unutturmamak için mücadele ediyor. Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de yaşayan 25 yaşındaki Çelik, kabak kemaneyi, köyünün çocuklarına öğretiyor.