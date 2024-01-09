Köy köy gezip kemik topladılar

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, "Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu" oluşturdu. 140 öğrenci, köy köy, sokak sokak gezerek topladıkları tilki, koyun, inek, domuz, tavşan kemiklerini laboratuvarda iskelete dönüştürdü.

Öğrenciler, hazırladıkları 18 hayvan iskeletini farklı tasarımlarla fakülte binasında sergiledi. Hayvan iskeletleri hem "Anatomi Müzesi"nde muhafaza edilecek hem de anatomi derslerinde öğrencilerin eğitimine katkı sunacak.