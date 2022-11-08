Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
Ağrı'da mimar Lütfü Yiğit ile hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, hayırseverlerden topladıkları ve kendi imkanları ile aldıkları kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdı.
Ağrı'da mimar Lütfü Yiğit ile hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, hayırseverlerden topladıkları ve kendi imkanları ile aldıkları kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdı. Yiğit ailesine eşlik eden 3 berber de çocukları tıraş etti.