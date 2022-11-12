Köy çocuklarının hayalleri gerçekleşiyor
Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri, DENEYAP Uygulama Sınavı sonrası arta kalan malzemelerle köy okullarındaki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.
Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri, DENEYAP Uygulama Sınavı sonrası arta kalan malzemelerle köy okullarındaki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Uygulama sınavı sonrası arta kalan materyallerle Cumhuriyet Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ile birlikte çocukların hayallerindeki gemiyi tasarlayarak şişme havuzunda yüzdürdüler.