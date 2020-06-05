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05 Haziran 2020 Cuma 15:51:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 15:52:00

Sorumsuzluğun böylesi! Korona testi pozitif çıkınca yaptığı şok etti!

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İstanbul'da yaşayan S.Ç. adlı kadın 4 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu çıkmadan önce de Diyarbakır'a gitmek için otobüse bindi. Yolda sonucu telefonla bildirilen kadın bunun üzerine otobüsle Sakarya'da hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanenin girişinde virüs taşıdığını bildiği halde yüzünü örttüğü askıyı duvara bıraktı. Görevliler atkının asıldığı yeri dezenfekte ederken, otobüsün muavinin hiçbir önlem almadan kadına ait eşyaları taşıması "bu kadar sorumsuzluk da olmaz" dedirtti..

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 4 gün önce yaşadığı semptomlar üzerine korona virüs testi yaptırdı.

Ancak, test sonuçları henüz çıkmayan kadın 2 gün önce memleketi Diyarbakır’a gitmek için otobüs bileti alıp İstanbul'dan yola çıktı.

S.Ç. adlı kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine bildirildi.

Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır’a gitmekte olan yolcu otobüsü yönünü Sakarya'ya çevirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaşlı kadın burada karantina altına alındı.

Buraya kadar her şey normal gözükse de bir salgının nasıl yayılabildiğini ortaya gören birçok sorumsuzluk da peş peşe yaşandı.

Güvenlik kameralarını yansıyan görüntülerde hastane bahçesinde otobüsten inen yaşlı kadının yüzünü örttüğü ve virüs taşıdığı kesin olan atkıyı girişteki duvarın üzerine bıraktı. 

Neyseki görevliler dikkatliydi. Kadının sorumsuzca bıraktığı atkı görevliler tarafından duvardan alınıp, bölge dezenfekte edildi. 

Ancak sorumsuzluk bununla da sınırlı değildi.

Kadının eşyalarını taşıyan otobüs muavini ne maske ne de eldiven takmamıştı.

Kadını hastaneye bırakan muavin Zafer Demir eşyaları bıraktıktan sonra otobüse yeniden bindi ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar yola çıktı. 

Ancak görevlilerin bildirmesi üzerine otobüs Bolu'da otobanın Batı Gişeleri'nde durduruldu. Otobüs bulunan 5’i çocuk 22 yetişkin ve 3 personel, polis eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne sevk edildi.

Burada korona virüs testi yapılan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.

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