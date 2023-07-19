Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Samsun'un Terme ilçesinde Miliç sahilinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi. Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum), sahilde doğal ortamda büyüdüğü ve yer yer çiçek açtığı görüldü. Temmuz ve ağustos aylarında çiçeklenen bu zambağı koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

