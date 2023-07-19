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19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:08:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:08:00

Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

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Samsun'un Terme ilçesinde Miliç sahilinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi.

Samsun'un Terme ilçesinde Miliç sahilinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi. Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum), sahilde doğal ortamda büyüdüğü ve yer yer çiçek açtığı görüldü. Temmuz ve ağustos aylarında çiçeklenen bu zambağı koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

Etiketler : kum zambakları çiçek açtı Samsun Terme ilçesinde Miliç sahili
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