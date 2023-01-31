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31 Ocak 2023 Salı 18:25:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 18:25:00

Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 ildeki çocuk evleri sitelerinin kısa sürede hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, devlet korumasına alınan çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini, onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uygulandığını ifade etti.

Toplumların sağlıklı yetişen çocuklarla gelişebileceğini vurgulayan Yanık, farklı sebeplerle Bakanlığın koruma ve bakımı altına alınan çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine özen gösterdiklerini söyledi.

Çocukların içinde yaşadığı fiziki ortamların iyileştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışından uzaklaşıldığını aktaran Yanık, artık çocukların aile sıcaklığını hissedebilecekleri, yaş gruplarına uygun ve gelişimlerine katkı sağlayacak anlayışla inşa edilen ev tipi kuruluşlarda kaldıklarını anlattı.

Bu çerçevede 2022 yatırım programında toplam 220 kapasiteli çocuk evleri sitesi ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi yer aldığını anımsatan Yanık, "Burdur, Ordu Ulubey, Sakarya Arifiye ve Isparta'da 30'ar kapasiteli ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ile Uşak ve Şanlıurfa'da 50'şer kapasiteli çocuk evleri sitesi kısa sürede hizmete açılacak." bilgisini verdi.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bakan Yanık, ayrıca 50 kapasiteli Tokat Çocuk Evleri Sitesi ile 30 kapasiteli Kayseri-Gesi İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nin de tamamlanarak yıl içinde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Bakanlığa bağlı 113 çocuk evleri sitesi, 1187 çocuk evi, 65 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ile çocuklara hizmet verildiğini belirten Yanık, "Çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak, sağlıklı ve huzurlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yeni kuruluşlarımızla onların refah seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HER BİRİMDE 10-12 ÇOCUĞA HİZMET SAĞLANIYOR

Açıklamada, çocuk evleri sitesinde korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı, bunların aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluştuğu ve her birimde 10-12 çocuğa hizmet verildiği bildirildi.

İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinin ise suç mağduru veya suça sürüklenen çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluştuğu belirtildi.

Etiketler : Bakan Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bakanlık
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