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21 Haziran 2020 Pazar 00:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 00:30:00

Koronavirüs tedavisi gören öğrenci LGS'ye hastanede girdi

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi) Çocuk Covid Servisinde tedavi gören 14 yaşındaki öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tedavi gördüğü hastane odasında girdi.

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS Sınavı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen kurallar ve alınan tedbirler doğrultusunda tamamlandı. Süregelen hastalığı bulunan, (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden öğrencilere evde ve hastane ortamında sınav tedbir hizmeti uygulandı.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Covid Servisinde tedavisi süren 14 yaşındaki G.A. alınan tedbirler doğrultusunda sağlık çalışanları ve milli eğitim müdürlüğü yetkilileri eşliğinde LGS sınavına girdi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, “Hastanemiz Çocuk Covid Servisinde tedavisi sürmekte olan 14 yaşındaki G.A. bugün servisimizde, hastanemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile LGS sınavına girdi. Hastamızı buradan sağlıklı bir şekilde, kendisine güzel bir gelecek getirecek bir sınav sonucu ile taburcu etmeyi diliyoruz” dedi.

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