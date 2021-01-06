Koronavirüs sandı, akciğerinden ceviz çıktı

Ceviz, ameliyatla alınırken Hasan Dursun Akduman, “Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum, ceviz boğazıma kaçtı. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Hastaneye gittim ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Testim negatif çıktıktan sonra sorunun ceviz olduğunu öğrendik" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arzu Ertem Cengiz de "Hasta bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de koronavirüs açısından değerlendirmelerimizi yaptık ama herhangi bir bulguya rastlayamadık. Hastanın hikayesini derinleştirince, suyun içine koyduğu cevizin akciğere kaçabileceğini düşündük ve bronkoskopi işlemi yaptık. Sol akciğeri tıkayan cevizi gördük. Uygun ekipmanlarla cevizi çıkararak hastayı rahatlattık. Sonrasında hasta iki gün kadar antibiyotik tedavisi aldı. Belirgin olarak rahatladı. Hasta iyi bir şekilde taburcu edilerek evine gönderildi" diye konuştu.