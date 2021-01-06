  • BIST
    1511.87
  • Dolar
    7,3378
  • Euro
    9,0168
  • Altın
    451,9450
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selahattin Demirtaş yargılanacak! Kobani iddianamesi kabul edildi
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!
Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
"Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
“Cin şişeden çıktı bir kere”
Beyaz Saray'da istifa dalgası: 3 kişi görevden ayrıldı
Enerji Akdeniz'den akacak Türkiye kilit rolde olacak
Washington'da işler çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama
Verilerini Facebook'la paylaşmazsan WhatsApp yok
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
ABD'de ortalık savaş alanına döndü! Kongre'yi bastılar
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Bülent Şakrak türkü okuyacak
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Dişteki sağlık sorunu korona kadar tehlikeli
Ağır sporlar hemoroide neden olabilir
06 Ocak 2021 Çarşamba 23:16:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 15:55:00

Koronavirüs sandı, akciğerinden ceviz çıktı

ABONE OL

Bursa'da nefes darlığı çekmesi üzerine gittiği hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan Dursun Akduman'ın (65), akciğerinde ceviz olduğu ortaya çıktı.

Ceviz, ameliyatla alınırken Hasan Dursun Akduman, “Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum, ceviz boğazıma kaçtı. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Hastaneye gittim ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Testim negatif çıktıktan sonra sorunun ceviz olduğunu öğrendik" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arzu Ertem Cengiz de "Hasta bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de koronavirüs açısından değerlendirmelerimizi yaptık ama herhangi bir bulguya rastlayamadık. Hastanın hikayesini derinleştirince, suyun içine koyduğu cevizin akciğere kaçabileceğini düşündük ve bronkoskopi işlemi yaptık. Sol akciğeri tıkayan cevizi gördük. Uygun ekipmanlarla cevizi çıkararak hastayı rahatlattık. Sonrasında hasta iki gün kadar antibiyotik tedavisi aldı. Belirgin olarak rahatladı. Hasta iyi bir şekilde taburcu edilerek evine gönderildi" diye konuştu.

Etiketler : Hasan Dursun Akduman koronavirüs ceviz Arzu Ertem Cengiz
Pandemiden yeni bir şarkı

Pandemiden yeni bir şarkı
Işın Karaca'dan örnek davranış

Işın Karaca'dan örnek davranış
Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek

Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi
Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı

Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı
Alın yazım!

Alın yazım!
Çirkin erkekler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in peşinde

Çirkin erkekler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in peşinde
Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not

Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER