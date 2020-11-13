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13 Kasım 2020 Cuma 13:14:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:26:00

Kornişle öğrendikleri kayakta hedef şampiyonluk

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Tunceli'de kornişle kayak yapmayı öğrenen sporcular, şampiyonluk uğruna tekerlekli kayaklarla asfaltta ter döküyor.

Tunceli'nin Ovacık İlçesi’nde Tunceli Atlas Spor Kulübü bünyesindeki 5 sporcu çocukken eğlenmek için kornişle başladıkları kayakta gözünü şampiyonluklara çevirdi. Kulüp başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Umut Gürcan gözetiminde, haftanın 6 gününde bir araya gelen kayakçılar, tekerlekli kayaklarla antrenman yapıyor.

Mahalle ve sokak yollarını ya da köylerin kara yollarını parkur olarak kullanan kayakçılar, hayallerine kavuşmak için her türlü zorluğa göğüs gererek, yağmur çamur demeden güç depoluyor. Gürcan, "Sporcularımız önümüzdeki sezon yapılacak Türkiye elemelerini geçtikleri takdirde uluslararası yarışlara katılacak" dedi.

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