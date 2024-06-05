Korkutan araştırma: Küresel ısınma hız kazandı!

Yaklaşık 50 uluslararası bilim insanının dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre, küresel ısınma her geçen gün aha da artıyor.

Dünya genelindeki ortalama sıcaklıklar, 2014 ve 2023 yılları arasında 0.26 santigrat derece yükseldi. Aynı zamanda küresel yüzey sıcaklıkları, sanayi dönemi öncesine göre 1,19 derece daha yükseldi.

Araştırmacılar, söz konusu sıcak hava dalgasının "benzeri görülmemiş bir şekilde" arttığına dikkat çekti.

Küresel ölçekte fabrikaların ve enerji tesislerinin giderek artması nedeniyle karbon salınımı ve karbon emisyonu rekor seviyelere yükseldi.

Yayımlanan rapora göre 2023 yılı sonunda insan faaliyetlerinin, fabrika, otomobil, enerji tesisleri, nükleer reaktörler gibi, sanayi öncesi döneme kıyasla sıcaklıkların 1,31 derece yükselmesine neden olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, karbon emisyonunun aynı seviyede devam ettiği sürece küresel ısınmanın da önüne geçilemeyeceğini ifade ederek, "Emisyonların net olarak sıfıra inmesine ihtiyacımız var." dedi.