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30 Mart 2023 Perşembe 18:21:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 18:21:00

Konya'da yalnız yaşayan kadının evinden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: AA

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Konya Meram'da Konevi Mahallesi sakinleri bir evden çevreye yayılan kötü kokuya dayanamadı ve belediyeye ihbarda bulundu. Ekiplerin girdiği daireden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Evde yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın devlet korumasına alındı.

Merkez Meram ilçesine bağlı Konevi Mahallesi'nde bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının dairesinden kötü kokular yayılması üzerine, vatandaşlar Meram Belediyesini aradı.

Adrese giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri dairenin tüm odalarının çöple kaplı olduğunu tespit etti.

YAŞLI KADIN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöpleri kamyonlara doldurarak, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Devlet korumasına alınan yaşlı kadının yaşadığı evden 5 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, evin temizlenmesinin ardından Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Etiketler : Konya Meram çöp Zabıta Müdürlüğü

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