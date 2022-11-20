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20 Kasım 2022 Pazar 18:05:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 18:05:00

Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

Kaynak: AA

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Konya'da içinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da Mazlum Sarı yönetimindeki otomobil, Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan, içinde su olmayan kanala düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Konya otomobil vinç
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