Konya'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına, Fatma Nur Fırtına ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına ve A.E.F. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.