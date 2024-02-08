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08 Şubat 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 09:30:00

Konya'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına, Fatma Nur Fırtına ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına ve A.E.F. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Etiketler : konya trafik kazası takla
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