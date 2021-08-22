VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 09:38:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 09:38:00

Konya'da feci kaza... 3 genç öldü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı. Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : konya kaza ölü yaralı
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER