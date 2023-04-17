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Konya'da eşi ve iki çocuğunu tabancayla vuran kişi tutuklandı
17 Nisan 2023 Pazartesi 18:47:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 18:47:00

Konya'da eşi ve iki çocuğunu tabancayla vuran kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Konya'da eşini ve iki çocuğunu silahla yaralayan kişi ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Eşi ve çocuklarını silahla yaralayan emekli polis S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Ö'nün ifadesinde "Her şey bir anda oldu, anlamadım. Ailemle bir problemim yok. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Zanlı, dün Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'taki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ö. (50) ile çocukları A.Ö. (20) ve M.Ö'yü (24) beylik tabancasıyla yaralamış, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim olmuştu.

Etiketler : konya Selçuklu ilçesi Demirtaş
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