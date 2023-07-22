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22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:37:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:37:00

Konya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü

Kaynak: IHA

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Konya'da iki akraba arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17343. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.P. isimli kişi 42 AOA 91 plakalı minibüsle kuzeni Muhammet Bilal Parlak'ın evine geldi. Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik büyüyünce Ö.P. silahıyla ateş ederek Muhammet Bilal Parlak'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Muhammet Bilal Parlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi polis tarafından gözaltına alınırken, Parlak'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : silahlı kavga Konya alacak verecek meselesi
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