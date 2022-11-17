Konya'da 7 kişiyi öldüren caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Konya'nın meram ilçesinde iddiaya göre husumetlisi olduğu Dedeoğlu ailesinden 7 kişiyi öldürmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Altun'un cezası belli oldu.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ

Mehmet Altun uzun süredir husumetli olduğu Dedeoğlu ailesine silahlı saldırı düzenlemiş, 7 kişiyi öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Altun, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanıyordu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.