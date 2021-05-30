  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Valiliği: Personelin topluca slogan attığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'de vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu
Uygulanan aşı miktarı 28 milyonu geçti
Meteoroloji'den flaş uyarı! 3 gün sürecek
Erkek arkadaşının evinde terastan düşen Derya: Manzarayı seyrederken dengem şaştı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Tutuklandı
Hedef toplumsal bağışıklık
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi
3 kritik soruya 3 kritik yanıt... Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar
İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan Twitter ve Facebook'tan itiraf
Türkiye'den bir ilk daha! Yarın göreve başlıyor
Yunan medyasına ders gibi cevaplar!
Katil İsrail'in şehit ettiği Filistinli kızın son resminde yürek burkan ayrıntı
İsrail'i uyardılar... "Tel Aviv'i vururuz"
Kandil'den gizli e-posta! Terör destekçileri kırmızı listede
Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi?
Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
Türkiye farkını ortaya koydu!
Tatil yok, çalışmaya devam
Pilotun güllü terapi bahçesi
40 yıllık ödüllü kan bağışçısı
Yol arkadaşını bulana ödül verecek
30 Mayıs 2021 Pazar 20:08:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 20:25:00

Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu

ABONE OL

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Güllükuyu Mevkisi'nde tarlada su boruları yerleştiren Bekir İlhan (17), yakındaki dedesine ait tarlaya gitti.

Döndüğünde tarlasında obruk olduğunu farkeden İlhan, büyük korkuya kapıldı. İlhan'ın haber vermesi üzerine bölgedeki yaşayanlar tarlaya gelerek obruğu inceledi. Obruğun, 3 metre çapında ve yaklaşık 65 metre derinlikte olduğu görüldü.

Tarlada 2 gün önce yonca biçildiği ve balya yapılıp kamyonlara yüklendiği belirtildi.

Obruğu gören Bekir İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku ve panik yaşadığını anlattı.

Akşam saatlerine kadar tarlada çalıştığını ifade eden İlhan, şunları kaydetti:

"Sabah tarla içerisinde obruk yoktu. Erken saatlerde kalktım, sulama borularını değiştirdim. Sonra diğer tarlaya gittim, geldim. Döndüğümde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım ama biraz korktum. Korkumu yenerek yaklaştığımda obruk olduğunu farkettim ve hemen dedeme haber ettim. Tarlada yonca ekiliydi. Birkaç gün önce onun hasadı yapıldı ve balyalar yapıldı. Obruğun olduğu tarlada kamyon ve işçiler vardı. Allah'tan o sırada oluşmadı."

Tarla sahibi ise daha önce de yakındaki başka bir tarlada 2 obruk oluştuğunu vurgulayarak, "Bu bölgede birkaç tane daha obruk bulunuyor. Tarlada çalışınca korku yaratıyor." diye konuştu.

Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.

Etiketler : Konya Karapınar ilçesi 3 metre çapı
Sağlıklı festivalde!

Sağlıklı festivalde!
Özel şoförlü lüks araç!

Özel şoförlü lüks araç!
Nazar korkusu

Nazar korkusu
Annem kanseri yendi

Annem kanseri yendi
Doğaya dost motosiklet

Doğaya dost motosiklet
Set bitti mavi tura çıktı

Set bitti mavi tura çıktı
Kaan'ın modası hep aynı

Kaan'ın modası hep aynı
Resim sergisi açmak istiyor

Resim sergisi açmak istiyor
Dizi bitti şimdi tatil

Dizi bitti şimdi tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER