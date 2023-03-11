VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
Sırp lider Vucic Sırbistan turuna çıkacağını duyurdu
Bakan Nebati TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Biden, İran kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı
Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak? Uzmanı yanıtladı
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı yendi
Adana'da vatandaşlarda apartman fobisi oluştu
5 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü
Meteoroloji'den afet bölgesindeki illere sağanak yağış uyarısı
Hindistan'da "H3N2" virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi
Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'de yaz-kış saati uygulaması tekrar tartışmaya açıldı
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulun
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören fabrikaları ziyaret etti
ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin "doğru yönde" gittiğini söyledi
Avrupa'da yaşayan Türklerden Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik yaşam alanı
ABD'de, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin yasa tasarısı oylaması
İtalya, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik konferansa ev sahipliği yapacak
NASA, yeni keşfettiği göktaşının 2046'da dünyaya çarpma ihtimalini araştırıyor
Bakan Bozdağ: Vatandaşlarımız devletine ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor
İngiltere ve Fransa düzensiz göçle mücadele konusunda anlaştı
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı güven mektubunu sundu
11 Mart 2023 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 00:57:00

Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedelerin parasını dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken paralarının dolandırıldığını bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX