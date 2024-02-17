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17 Şubat 2024 Cumartesi 07:49:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 07:49:00

Konteyner renklendiren eller

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Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan Erdoğan Akın, kentte bulunan konteynerleri boyayarak hayatı renklendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina hasar görmüş ve 200 bine yakın insan konteyner kentlerde yaşamaya başlamıştı.

İskenderun ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki amatör ressam Erdoğan Akın, hevesle çıktığı yolda hiçbir ücret almadan konteynerleri boyuyor.

Renklenen konteynerler çocukların yüzünü güldürürken bu durumdan en çok ressam mutlu oluyor.

50'ye yakın konteyneri boyayan Akın'ın hedefi kentteki tüm konteynerlere resim çizmek.

Akın, "Para kabul etmiyorum, resmi yaptığım konteyner sahibi güleryüz gösterdiği zaman, bana bir çay ikram ettiği zaman benden zengini yok. Zaten sanat budur" diyor.

Etiketler : hatay deprem konteyner
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