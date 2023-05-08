Konteyner kentte yeni dostluklar

Kahramanmaraş'ta çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı Göksun ilçesinde, depremin ilk günlerinde kendi araçları ya da çadırlarda konaklayan depremzedeler, 963 konteynerin yer aldığı Yantepe Konteyner Kenti'ne yerleştirildi. Burada acılarını unutmaya çalışan vatandaşlar, bir taraftan günlük yaşamlarına devam ederken bir taraftan komşularıyla yeni dostluklar ediniyor.

