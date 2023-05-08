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08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:46:00

Konteyner kentte yeni dostluklar

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Kahramanmaraş'ta Göksun ilçesinde depremzedeler, 963 konteynerin yer aldığı Yantepe Konteyner Kenti'ne yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ta çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı Göksun ilçesinde, depremin ilk günlerinde kendi araçları ya da çadırlarda konaklayan depremzedeler, 963 konteynerin yer aldığı Yantepe Konteyner Kenti'ne yerleştirildi. Burada acılarını unutmaya çalışan vatandaşlar, bir taraftan günlük yaşamlarına devam ederken bir taraftan komşularıyla yeni dostluklar ediniyor.

Etiketler : kahramanmaraş konteyner kent depremzede
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