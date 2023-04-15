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15 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00

Konteyner kentin ihtiyar delikanlıları

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Hatay'da, konteyner kentin ihtiyar iki sakini, hobileriyle yaşadıkları zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor.

Hatay'da, Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nin ihtiyar iki sakini, hobileriyle yaşadıkları zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor. Kaldığı konteynerin önüne yerleştirdiği pet şişelere ektiği sebzelere her gün çocukları gibi bakan 83 yaşındaki Mehmet Göçgün ile depremden kurtardığı tek eşyası olan ATV motoruyla konteyner kentte gezen 76 yaşındaki Mehmet Kara, yaşadıkları zorlu günleri akıllarından çıkarmaya çalışıyor.

Etiketler : hatay konteyner kent ihtiyar
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