Konteyner kentin ihtiyar delikanlıları

Hatay'da, Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nin ihtiyar iki sakini, hobileriyle yaşadıkları zorlu günlerden uzaklaşmaya çalışıyor. Kaldığı konteynerin önüne yerleştirdiği pet şişelere ektiği sebzelere her gün çocukları gibi bakan 83 yaşındaki Mehmet Göçgün ile depremden kurtardığı tek eşyası olan ATV motoruyla konteyner kentte gezen 76 yaşındaki Mehmet Kara, yaşadıkları zorlu günleri akıllarından çıkarmaya çalışıyor.

