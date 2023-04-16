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Konteyner kentin ‘Gitarist dedesi'
16 Nisan 2023 Pazar 16:01:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 16:01:00

Konteyner kentin ‘Gitarist dedesi'

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Antakya'daki evinin altında kurduğu atölyede müzik aletlerinin onarımını yapan 70 yaşındaki Mehmet İstanbuloğlu, depremlerde Sümerler Mahallesi'ndeki evinin yıkılması üzerine müzik aletleri koleksiyonun yanı sıra atölyesini de kaybetti.

Konteyner kentte de bir arkadaşının hediye ettiği gitar sayesinde müzikten yine kopmadı. Akşam saatlerinde konteynerinde gitarını alan İstanbuloğlu, komşularına mini konserler veriyor. Depremin acısını hayatını adadığı müzikle hafifletmeye çalışan gitarist dede, konteyner kenti paylaştığı depremzedelere de moral oluyor.

Etiketler : antakya konteyner müzik
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