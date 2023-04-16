Konteyner kentin ‘Gitarist dedesi'

Konteyner kentte de bir arkadaşının hediye ettiği gitar sayesinde müzikten yine kopmadı. Akşam saatlerinde konteynerinde gitarını alan İstanbuloğlu, komşularına mini konserler veriyor. Depremin acısını hayatını adadığı müzikle hafifletmeye çalışan gitarist dede, konteyner kenti paylaştığı depremzedelere de moral oluyor.

