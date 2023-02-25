Konteyner evler yok satıyor: Fiyatları 65 ile 130 bin TL arasında

İki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da konteyner ev ve prefabrik yapılara ilgi arttı. Üç binden fazla binanın yıkıldığı, 43 bin yapının da hasar aldığı kent vatandaşların barınma da öncelikli tercihi olan konteyner ev ve prefabrik yapılar yok satıyor.



Fiyatları 65 ile 130 bin TL arasında değişen evlere talebin fazla olması nedeniyle siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini aktaran prefabrik yapı üreticisi Deniz İnce, bu evlerin çadırlara göre daha sağlıklı olduğu için taleplerin yoğun olduğunu söyledi.