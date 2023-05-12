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12 Mayıs 2023 Cuma 14:26:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:26:00

Konteyner çarşıda künefe servisi

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Depremlerde iş yeri yıkılan Hataylı künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, konteyner çarşıdaki yeni yerinde hizmete başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Hataylı 58 yaşındaki künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, konteyner çarşıdaki yeni yerinde hizmete başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bekfilavioğlu, "Şu anda yüzde 80'i şehir dışından gelen müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yerlilerden zaten duyanlar mutlaka geliyor. Antakyalı, künefesiz yapamaz." diye konuştu.

Etiketler : hatay ragıp bekfilavioğlu konteyner çarşı
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