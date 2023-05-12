Konteyner çarşıda künefe servisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Hataylı 58 yaşındaki künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, konteyner çarşıdaki yeni yerinde hizmete başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bekfilavioğlu, "Şu anda yüzde 80'i şehir dışından gelen müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yerlilerden zaten duyanlar mutlaka geliyor. Antakyalı, künefesiz yapamaz." diye konuştu.

