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05 Eylül 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 17:00:00

‘Konserve gıdalardan zehirlenmeyin' uyarısı

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Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken uyulmayan hijyen koşullarının ölümcül zehirlenme türü olan 'Botulismus'a yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken uyulmayan hijyen koşullarının ölümcül zehirlenme türü olan 'Botulismus'a yol açabileceğini söyledi. Doç. Uzel, "Konservelerin düşük sıcaklıkta, yeterince pişirilmeden hazırlanması geliyor" dedi.

Uzel "Dışa doğru bombe şeklinde şişme yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konserveleri tüketmeyin" diye konuştu.

Etiketler : Konserve gıdalardan zehirlenmeyin Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel Botulismus
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