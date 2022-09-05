‘Konserve gıdalardan zehirlenmeyin' uyarısı

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken uyulmayan hijyen koşullarının ölümcül zehirlenme türü olan 'Botulismus'a yol açabileceğini söyledi. Doç. Uzel, "Konservelerin düşük sıcaklıkta, yeterince pişirilmeden hazırlanması geliyor" dedi.

Uzel "Dışa doğru bombe şeklinde şişme yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konserveleri tüketmeyin" diye konuştu.

