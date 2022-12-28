Konserve balıktan mikroplastik çıktı

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Türkiye pazarından 7 üreticiye ait 33 farklı ton balığı markasında yaptığı araştırmada, tüm örneklerde en az bir mikroplastik partikülüne rastladıklarını açıkladı.



Tespit edilen plastik kirliliğinin çoğunlukla paketlemeden kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Gündoğdu, "Ambalajda plastikten uzaklaşmalıyız. Denizden avlanıp üretilen işlenmiş deniz ürünlerinde denizden kaynaklanan mikroplastik kirliliği de olduğunu söyleyebiliriz" dedi.