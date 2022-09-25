Konser geliri çocukları sevindirdi

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, projenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kitapların köy okullarına dağıtımına başlandığını dile getiren İnce, "Proje kapsamında Çalıcuma İlkokuluna geldik. Amacımız, halkımıza konser vermek, gençlerimizin yeteneklerini sergilemesi ve buradan elde ettiğimiz kitapları da genç beyinlerle buluşturarak onların düşünce dünyalarına katkıda bulunmaktı." diye konuştu.



İnce, yeni bir proje hedeflerinin olduğunu anlatarak, "Bu anlamda düzenlediğimiz ilk projemiz oldu. Tabii bunun devamını yapacağız. Bu yıl da sıkı bir şekilde bu tarz projelere hazırlanıyoruz. İlk etapta hedefimiz 1000 kitaptı şimdi ise yeni hedefimiz 10 bin kitap. Hedeflerimizi hep büyük tutuyoruz. Projeyi gerçekleştirip kitapları da öğrencilere hediye etmek hayalimiz." ifadelerini kullandı.