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06 Ekim 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 18:30:00

Komşusunun aracını çekiciye yükleyip götürdü

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İstanbul Sarıyer'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı.

İstanbul Sarıyer'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait otopark alanındaki araçlarına bilerek zarar verdiğini iddia ettiği komşusu Mustafa Y.'den şikayetçi oldu.

Gürtunca, "İki aracımızın radyatörlerini deldiler. Bir aracın fren hidrolik hortumu da kesilmiş. Bir aracımız da çekici getirilerek çalınmak istendi. Bir güvenlik görevlisi durumu fark edince araç, site içerisinde başka bir yere indirildi. Kamera kayıtları var" dedi.

Evin önünde park halinde bulunan otomobilin Mustafa Y. tarafından çekiciye yüklenerek götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : İstanbul Sarıyer Hancı Gürtunca otopark kavga Hülya Hancı Gürtunca
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