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02 Eylül 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 17:30:00

Komşu tavsiyesiyle istihdam sağladı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde komşularının tavsiyesi üzerine yaptığı börek ve tatlıları kafede müşterilerinin beğenisine sunan girişimci Selma Yıldırım, 3 kadına istihdam sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde komşularının tavsiyesi üzerine yaptığı börek ve tatlıları kafede müşterilerinin beğenisine sunan girişimci Selma Yıldırım, 3 kadına istihdam sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor. Yıldırım "Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez" diyor. Girişimci Selma Yıldırım, aile bütçesine katkıda bulunmak için Boşnak ve kol böreği ile gözleme, yufka, erişte, baklava, zeytinyağlı sarma, mantı ve tarhana işi yapmaya karar verdiğini anlattı. Kendisine imalathane açtığını, işini severek yaptığını belirten Yıldırım, "2021 yılında yine evimin ve imalathanemin yanında sahilde bakımsız bahçeyi kiralayarak burada işletme açtım. Eşim Cüneyt, kızım Ceren ve oğlum Umut'la açtığımız bu işletmede Boşnak böreğini ve Boşnaklara özgü tatlıların yanı sıra organik köy kahvaltısı, mantı, gözleme, tatlı çeşitleri ve kuru yufka, kuru baklava, erişte, sarma ve çarşaf böreği satıyoruz." diye konuştu. Yıldırım, kendi işinin patronu olduğu için çok sevindiğini dile getirerek, "Eşim ve çocuklarım en büyük destekçim. Ürettiğimiz ürünler bütün sofralara ulaşıyor ve beğeniliyor, bu beni çok mutlu ediyor." dedi. Kadın istihdamı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım, ev hanımlarına şu tavsiyelerde bulundu: "Benim gibi olan ev hanımları inanarak hayallerinin peşinden gitsinler. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Artık yaptığımız ürünleri aynı doğallıkta ailem ve 3 çalışanımla üretip, Karamürsel'de her mahalleye ve isteyen iş yerlerine gönderiyoruz. Talep geldiği sürece Türkiye'nin çeşitli illerine, hatta yurt dışına dahi gönderebiliriz. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez, herkese tavsiye ederim."

Etiketler : Komşu tavsiyesiyle istihdam sağladı Kocaeli Selma Yıldırım
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