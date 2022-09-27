Komşu evinde kütüphane

HERKES EVİNDEN EŞYA GETİRDİ



Elazığ'ın Keban İlçesi'nin Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı, birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı. İlkokul arkadaşları Adem Turan (11), Hediye Elif Gedik (10) ve Yusuf Aydın (9) da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.



Hediye Elif Gedik "Burada hep beraber olduğumuzdan dolayı ders çalışmak çok daha eğlenceli geliyor, birlikte ders çalışmayı seviyoruz" diye konuştu.

ÇAY-PASTA İKRAMI ANNELERDEN



"Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odanın duvarlarını özlü sözler yazılı kağıtlar ve balonlar la süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi, Saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu. Bir yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı, mahalle sakinlerinden takdir gördü. Çocuklar kütüphaneyi kedilerle paylaşırken anneler de ders çalışan çocuklara çay ve pasta ikramında bulunuyor.