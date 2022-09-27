Komşu evinde kütüphane
Elazığ'da yaşayan Saniye Nine, eskiden oğlunun kullandığı boş odayı mahalledeki çocuklara tahsis etti. Çocuklar istedikleri zaman gelip ders çalışsınlar diye kütüphane hazırlayan yaşlı kadın duvarları da özlü sözler ve balonlarla süsledi.
HERKES EVİNDEN EŞYA GETİRDİ
Elazığ'ın Keban İlçesi'nin Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı, birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı. İlkokul arkadaşları Adem Turan (11), Hediye Elif Gedik (10) ve Yusuf Aydın (9) da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.
Hediye Elif Gedik "Burada hep beraber olduğumuzdan dolayı ders çalışmak çok daha eğlenceli geliyor, birlikte ders çalışmayı seviyoruz" diye konuştu.
ÇAY-PASTA İKRAMI ANNELERDEN
"Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odanın duvarlarını özlü sözler yazılı kağıtlar ve balonlar la süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi, Saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu. Bir yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı, mahalle sakinlerinden takdir gördü. Çocuklar kütüphaneyi kedilerle paylaşırken anneler de ders çalışan çocuklara çay ve pasta ikramında bulunuyor.
- Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
- Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı
- EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
- Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım: İnşaatta Proje Yönetimi Projenin Başarısına Doğrudan Etkide Ediyor
- Sevim Alan dan Yetiştirme Yurdundan ayrılan Çoçuklara İş imkanı