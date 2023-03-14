Komandolardan uçurtma dersi

Kahramanmaraş'ta Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Uzman eğitmenler ve gönüllülerin organize ettiği kültür ve sanat programlarının yanında bölgede görev yapan jandarma komandolar çocuklara eğlenceli vakit geçirtmeye çalışıyor. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan jandarma komandolar depremzede çocuklara uçurtma uçurmayı öğretti.

