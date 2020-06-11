AKOM, İstanbul için uyarı verdi!
Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklendiği uyarısında bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itaberen mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.
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