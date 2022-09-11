Kolyesi için vinç kiraladı

Rize'de Arap turist denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı.



Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), 120 bin lire değerindeki kolyesini suya düşürdü. Dalgıçlar kolyeyi aradı ama sonuç alamayınca Arap turistin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi.

Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer 20 bin liraya iş makinesi kiralandı. Sinyal alınan bölgeden çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi. İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.