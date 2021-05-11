Kolye satıp para kazanıyor! Otostopla Balkanları geziyor

Sinop'tan Nisan ayında otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, bir aydır Balkanları geziyor. Makedonya'nın ardından Kosova'nın Prizren kentine giden Sıla, temel ihtiyaçlarını kendi yaptığı el işi kolyelerini satarak karşılıyor.

