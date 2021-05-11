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11 Mayıs 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 20:00:00

Kolye satıp para kazanıyor! Otostopla Balkanları geziyor

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Sinop'tan Nisan ayında otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, bir aydır Balkanları geziyor.

Sinop'tan Nisan ayında otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, bir aydır Balkanları geziyor. Makedonya'nın ardından Kosova'nın Prizren kentine giden Sıla, temel ihtiyaçlarını kendi yaptığı el işi kolyelerini satarak karşılıyor.

Etiketler : sinop sıla yakamoz makedonya kosova prizren
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