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12 Ocak 2024 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:00:00

Koğuşta eğitim

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Niğde'de hükümlüler, eğitim merkezine dönüştürülen eski koğuş binasında diploma sahibi oluyor. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 28 iş kolunda faaliyet gösteriliyor.

TEORİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

Yaklaşık 7 bin 300 dekarda kurulu Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 28 iş kolunda üretim yapılıyor.

Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi'nde hükümlüler, inşaat, metal, gıda, moda tasarım ile motorlu araçlar teknolojileri, hayvan yöneticiliği ve sağlığı ile tarım branşlarında verilen teorik eğitimlerin ardından ustalık, çıraklık kalfalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması alıyor.

İKİNCİ BİR ŞANS YAKALANIYOR

Bu kapsamda eski koğuş binasında 2 yılda eğitimlerini tamamlayan 251 hükümlü çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldı.

Merkezin Kurucu Müdürü Türker Yavuzer, "Hükümlü öğrencilerimiz sivil hayata tekrar döndükleri zaman entegrasyon sürecinde kendi işlerini kurabilirler, devlet dairelerine yerleşebilirler. Bu da bize gurur veriyor. Hükümlülerimiz burada ikinci bir şansı yakalama fırsatını değerlendiriyor" diye konuştu.

Etiketler : niğde koğuş eğitim
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