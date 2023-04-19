Kocasını adım adım takip etti! Aldatılan eşten asitli intikam

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip ve araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp ondan da bebeğinin olduğunu öğrenince çılgına döndü. Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine yaşadığını öğrenen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.'ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı.

"KOCAMIN YAPTIKLARINI HAZMEDEMEDİM"

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli kadın Kerzi Y.'yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı. Karakola götürülen kadın ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.