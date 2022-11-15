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15 Kasım 2022 Salı 20:19:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 20:19:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilginç olay! Ceza yazılmasına kızıp aracını denize attı

Kaynak: DHA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak midye avcısı 35 bin lira ceza kesilmesine kızarak, hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Araç, vinçle denizden çıkarıldı.

Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı.

Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi.

İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı.

Etiketler : Kocaeli Gebze ilçesi jandarma
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