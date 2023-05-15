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15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:07:00

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vezirçiftliği Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin açık bölümünde plastiklerin bulunduğu paletlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesise sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, tesisin ve geri dönüşüm atıklarının bir kısmı hasar gördü.

Etiketler : Kocaeli Yangın dönüşüm
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