Kocaeli'de yangın: Mahsur kalan kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, binada çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın üçüncü katında mahsur kalan kadın, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.
Söndürülen yangın binada hasara yol açtı. Olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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