VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alanya'yı sağanak vurdu, evleri su bastı
Çelik kapı fabrikasında yangın
Musk'ın özel jetini takip eden Twitter hesabı askıya alındı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Türkiye'nin 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
KKTC'den Rumların BM gözetiminde ara bölgeyi ihlaline tepki
Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı
Kosova, AB ile vize serbestisi için bir adım daha attı
Fed Başkanı Powell: Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor
Peru'da 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi
ABD Meksika'dan gelecek yasa dışı göçmen akınından endişeli
Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı
NATO'nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
Bakan Bozdağ: Hiçbir makam, hakimlere emir ve talimat veremez
Almanya F-35 tipi savaş uçağı alımı için sözleşme imzaladı
Bağdat'ta bombalı saldırı: Biri komutan 3 asker öldü
Zelenskiy, 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Tunç: Mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur
Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
AB Adalet Divanı PKK'nın terör listesinden çıkma talebini reddetti
Milli yüzücü Merve Tuncel beşinci oldu
Turan: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
15 Aralık 2022 Perşembe 00:32:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 00:32:00

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda Derince ve Gebze ilçelerinde 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 141 gram bonzai, 2 bin 490 lira, uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat, tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, Y.E. ve M.H. tutuklandı.

Etiketler : Kocaeli operasyonlar uyuşturucu operasyonu
Final kararı

Final kararı
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Ajan olmak için eğitim aldı

Ajan olmak için eğitim aldı
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX