Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda Derince ve Gebze ilçelerinde 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 141 gram bonzai, 2 bin 490 lira, uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat, tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, Y.E. ve M.H. tutuklandı.