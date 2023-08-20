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Kocaeli'de tersanede yangın: 10 işçi dumandan etkilendi
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20 Ağustos 2023 Pazar 15:08:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 15:08:00

Kocaeli'de tersanede yangın: 10 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tersanedeki yatta çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Sepetlipınar Mahallesi'ndeki tersanede bir yatın yalıtım malzemeleri bulunan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince, 7 işçi de şirketin aracıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : kocaeli tersane yangın
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