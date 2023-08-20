Kocaeli'de tersanede yangın: 10 işçi dumandan etkilendi

Sepetlipınar Mahallesi'ndeki tersanede bir yatın yalıtım malzemeleri bulunan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince, 7 işçi de şirketin aracıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.