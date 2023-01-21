İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon lira ceza
Kaynak: AA
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.
Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.
Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
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