11 Haziran 2023 Pazar 10:08:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:08:00
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kaynak: İHA
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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