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13 Haziran 2020 Cumartesi 09:58:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 09:58:00

Kocaeli'de feribot seferleri normale dönecek

Kaynak: AA

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Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlanan feribot seferleri, tam kapsamlı olarak 15 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart'tan itibaren deniz ulaşımının bir kısmının durdurulduğu hatırlatıldı.

Belediyenin Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğünün kısmi olarak ara verilen feribot seferlerinin yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun bir aranın ardından seferler 15 Haziran'da saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Yeni seferlerle birlikte 4 hat 90 sefer yaparak hizmet verecek. 2020 yılı yaz sefer tarifesi uygulanacak. Yeni seferlerle birlikte deniz ulaşımında Kovid-19 salgını nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Önlemlerin başında maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe ön plana çıkıyor."

Açıklamada, seferlerin başlamasıyla yolcu vapurları, yolcu motorları ile iskelelerde düzenli dezenfeksiyon yapılacağına işaret edilerek, "Deniz ulaşımında hijyen elden bırakılmayacak. Yolcuların oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandı. Seferler sırasında maskesiz yolculuklara kesinlikle izin verilmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

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