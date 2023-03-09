VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Bakan Kirişci: Depremlerden etkilenen 11 ilde hayvancılıkta destek miktarını 5 milyar liraya çıkardık
"Deprem insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı"
Başkan Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenaze töreninde
Tahıl Koridoru... "BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz"
HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi
İkinci el araç ticaretinde "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza
"Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde"
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi
"Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz"
Deprem bölgesinde inceleme yapan heyetin çalışmalarıyla ilgili açıklama
Osmaniye'de kalıcı konutlar için ilk kazma bu ay vurulacak
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanma başvurularını almaya başladı
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecek
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Mozambik'te fırtına ve seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Destici ile görüşecek
Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
Fransız Senatosu emeklilik reformunun en tartışmalı maddesini onayladı
Suudi Arabistan'a ihracat 30 kattan fazla arttı
Çin, devlet kademelerinde kritik seçim ve atamalara hazırlanıyor
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı
09 Mart 2023 Perşembe 11:48:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 11:48:00

Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli merkezli 3 ilde, para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 41 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 41 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olaylarını bir şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalandı.

Ayrıca aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda, Kocaeli, Bursa, Samsun ve Bursa'da 35 evden çalındığı belirlenen yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ile 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 169 çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları özel aparatlarla açarak eve girdikleri tespit edildi.

Evleri dağıtmadan sadece para ya da altın arayan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmadan dışarı çıktıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesindeki bazı kadınların, kucaklarında bebekleriyle polis araçlarına bindikleri görüldü.

Etiketler : kocaeli hırsızlık operasyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX