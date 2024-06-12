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12 Haziran 2024 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 17:30:00

Klimaya para vermeye gerek yok! İşte bedava serinlemenin yolları

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Evde terleyen ve bu durumdan rahatsız olan birçok insan, klimaya yüksek bütçeler ayırabiliyor. Öte yandan pek çok insan ayıramıyor. Bunun yanı sıra bazı yöntemler sayesinde bedava serinlemek mümkün olabiliyor. İşte klimasız serinlemenin basit ve etkili yolları…

Klimasız serinlemek isteyen birçok insan, çeşitli yöntemleri deneyebiliyor. Çünkü evde terleyen ve bunalan pek çok vatandaş, klimaya yüksek bütçeler ayıramıyor. Öte yandan bu noktada bedava serinlemenin bazı yolları bulunuyor. Söz konusu yöntemler sayesinde, klimaya para vermeye gerek kalmıyor.

KLİMASIZ SERİNLEMENİN BEDAVA YOLLARI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte pek çok insan terlemeye başladı. Özellikle hava almayan evlerde serinlemek oldukça zor oluyor. Bu noktada birçok insan klimaya yüksek bütçeler ayırırken, bazı insanlar bedava serinlemenin yollarını merak ediyor.

Klimaya para vermeye gerek olmayan bazı basit yöntemler de bulunuyor. Bu nedenle bedava olarak söylenebiliyor. Nitekim bedava serinlemenin yollarından 3'ü şu şekilde; soğuk kompres uygulanması, vantilatörün önüne buz koyulması ve soğuk su ile duş alınması.

Soğuk Kompres Uygulanması: Vücuda ara ara soğuk kompres uygulanması, serinleme hissinin oluşmasında faydalı olabiliyor. Bu nedenle soğuk kompres uygulanması, klimaya para vermeye gerek olmayan yöntemler arasında işaret edilebiliyor.

Vantilatörün Önüne Buz Koyulması: Vantilatör yeterince serinletmiyorsa, önüne bir kase buz koyulması öneriliyor. Zira buzlar eriyip buharlaştıkça serinleme etkisi oluşturabilir.

Soğuk Su ile Duş Alınması: Klimasız serinlemenin bedava yolları arasında soğuk su ile duş alınması gösterilebiliyor. Çünkü bu yöntemde klimaya bütçe ayırmaya gerek olmuyor. Zira soğuk su, vücudun terlemesini önleme konusunda faydalı olabilir. Bunun sonucunda ise, serinleme hissi sağlanabilir.

Etiketler : klima serinleme bedava
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