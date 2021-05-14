Kızlara çifte bayram

İhtiyaç sahiplerine kışın yakacak, yıl boyu da yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yapan Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için farklı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Türk Kızılay Kadın Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir ve aralarında kadın kuaförlerin de bulunduğu gönüllüler, köyleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.



BUGÜNÜ UNUTAMAYACAKLAR



Çeşitli oyunlar oynayarak eğlendirdikleri kız çocuklarının bayramlık saç kesimlerini ve bakımlarını da yapan gönüllüler, hediyelerle sevindirdikleri miniklerden ihtiyacı olanlara da kıyafet hediye etti.

İlk kez saçlarına kuaför eli değen kız çocukları 'Bu bayramı hayatımız boyunca unutmayacağız" derken yürekleri sızlattı.

Köylerdeki erkek çocukları da unutmayan Kızılay gönüllüleri onlara uçurtma hediye etti.