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14 Mayıs 2021 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 21:00:00

Kızlara çifte bayram

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Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 4 dağ köyünde 100 kız çocuğunun saç bakımını yapıp, bir de bayramlık kıyafet hediye etti. Saçlarına ilk kez kuaför eli değen kızların bayram sevinci ikiye katlandı.

İhtiyaç sahiplerine kışın yakacak, yıl boyu da yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yapan Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için farklı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Türk Kızılay Kadın Ağrı Temsilcisi Neslihan Taşdemir ve aralarında kadın kuaförlerin de bulunduğu gönüllüler, köyleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

BUGÜNÜ UNUTAMAYACAKLAR

Çeşitli oyunlar oynayarak eğlendirdikleri kız çocuklarının bayramlık saç kesimlerini ve bakımlarını da yapan gönüllüler, hediyelerle sevindirdikleri miniklerden ihtiyacı olanlara da kıyafet hediye etti.

İlk kez saçlarına kuaför eli değen kız çocukları 'Bu bayramı hayatımız boyunca unutmayacağız" derken yürekleri sızlattı.

Köylerdeki erkek çocukları da unutmayan Kızılay gönüllüleri onlara uçurtma hediye etti.

Etiketler : ağrı türk kızılay gönüllü ramazan bayramı
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